В технопарке «Изобретариум» округа Реутов провели образовательный хакатон для детей

7 апреля в детском технопарке «Изобретариум», расположенном в городском округе Реутов, прошло необычное образовательное событие — хакатон «Изобретай!» в треке «Конструирование». Участниками стали юные изобретатели в возрасте от 6 до 8 лет. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Формат мероприятия объединил познавательные эксперименты, обучающие сессии и захватывающее финальное испытание. Ключевой особенностью хакатона стала концепция «зоны без взрослых»: родители не вмешивались в работу ребят, позволяя им самостоятельно справляться с задачами, искать решения и в полной мере ощутить радость от достигнутых результатов.

В ходе образовательных занятий дети погрузились в увлекательный мир техники. Они познакомились с базовыми принципами механики и конструирования, детально изучили принцип работы шестеренок, узнали об основных элементах гидравлики. Кроме того, участники на практике освоили сборку простейшей электронной цепи с подключением фонарика — это помогло им закрепить теоретические знания и увидеть, как работают базовые электрические схемы.

Кульминацией события стал командный квест: четыре группы юных инженеров вступили в дружеское соревнование. Используя навыки, полученные на обучающих сессиях, ребята должны были разгадать загадки и успешно вскрыть сейф. Те, кому это удалось, получили заслуженные призы.

