В тепличном комплексе Воскресенска помидорам начали включать классическую музыку

В Воскресенске стартовал необычный эксперимент. В тепличном комплексе «Подмосковье» начали выращивать помидоры под классическую музыку. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Аграрии отметили, что результаты эксперимента впечатляют. С момента, когда в теплицах начала играть классика, шмели стали вести себя более активно. Это, в свою очередь, способствовало лучшей опыляемости цветков, наливу плодов и более быстрому созреванию помидоров.

Кроме того, классическая музыка оказала положительное влияние на сотрудников: они стали продуктивнее выполнять свою работу и почувствовали себя более мотивированными.

Как отметили в министерстве, влияние музыки на рост растений изучается уже давно. Выяснилось, что рассада растет лучше под музыку с частотой 6 кГц — именно в этом диапазоне чаще всего звучит классика. Под музыку с частотами 7-8 кГц растения растут медленнее, а при 10 кГц могут даже погибнуть.

Ранее в ведомстве сообщили, что в регионе с начала текущего года было собрано почти 35 тыс. тонн овощей защищенного грунта.