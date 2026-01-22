В трех округах Подмосковья установили новые зарядные станции для электротранспорта

Три новые станции для зарядки электротранспорта были установлены в трех округах Подмосковья — в Чехове, Серебряных Прудах и Орехово-Зуево. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Установку объектов завершили сотрудники «Мособлэнерго» в рамках реализации программы по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья.

В Чехове быстрая зарядная станция была установлена на Молодежной улице. Ее мощность составляет 200 кВт. В Серебряных Прудах ЭЗС мощностью 22 кВт установили на Первомайской улице в Центральном микрорайоне. В Орехово-Зуево зарядить электромобиль можно на Советской улице в Ликино-Дулево. Мощность объекта составляет 200 кВт.

