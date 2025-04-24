В центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья пройдет День открытых дверей

В Министерстве здравоохранения Московской области пригласили жителей Подмосковья бесплатно пройти онкологический скрининг. Сделать это можно будет 26 апреля в рамках Дня открытых дверей в региональных центрах амбулаторной онкопомощи.

Жители смогут пройти маммографию или УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты, обследовать кожные новообразования, проконсультироваться с онкологами.

Пройти обследование могут все совершеннолетние жители региона. Для этого потребуются паспорт, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования. Доступна предварительная запись на осмотр в подходящем центре.

Такие дни проводятся в центрах онкопомощи ежемесячно. С начала текущего года в их рамках обследовались около 3,5 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в ДКЦ им. Л. М. Рошаля прошли лечение уже свыше 13 тыс. детей.