В центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья пройдет День открытых дверей
Жители Подмосковья в выходные смогут пройти бесплатный онкоскрининг
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Министерстве здравоохранения Московской области пригласили жителей Подмосковья бесплатно пройти онкологический скрининг. Сделать это можно будет 26 апреля в рамках Дня открытых дверей в региональных центрах амбулаторной онкопомощи.
Жители смогут пройти маммографию или УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты, обследовать кожные новообразования, проконсультироваться с онкологами.
Пройти обследование могут все совершеннолетние жители региона. Для этого потребуются паспорт, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования. Доступна предварительная запись на осмотр в подходящем центре.
Такие дни проводятся в центрах онкопомощи ежемесячно. С начала текущего года в их рамках обследовались около 3,5 тыс. жителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в ДКЦ им. Л. М. Рошаля прошли лечение уже свыше 13 тыс. детей.