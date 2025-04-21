В центральной поликлинике Лобненской больницы появилось отделение профилактики

«Проходить своевременную диагностику необходимо для выявления заболеваний на ранней стадии и начала лечения. Кроме того, наши жители очень ждали открытия дневного стационара в поликлинике микрорайона „Луговая“, так как необходимую медицинскую помощь они теперь смогут получать рядом со своим домом», — сказала главный врач Лобненской больницы Виктория Тен.