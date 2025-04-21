В центральной поликлинике Лобненской больницы появилось отделение профилактики
Минздрав: отделение профилактики появилось в Лобненской больнице
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В центральной поликлинике Лобненской больницы открылись отделение медицинской профилактики, где можно будет пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, а также дневной стационар. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Проходить своевременную диагностику необходимо для выявления заболеваний на ранней стадии и начала лечения. Кроме того, наши жители очень ждали открытия дневного стационара в поликлинике микрорайона „Луговая“, так как необходимую медицинскую помощь они теперь смогут получать рядом со своим домом», — сказала главный врач Лобненской больницы Виктория Тен.
По ее словам, в отделении профилактики уже приняли первых пациентов. Для них обустроили кабинеты терапевта, функциональной диагностики и забора крови. Новый стационар рассчитан на пять коек, лечение в нем будут проходить пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гипертонией и другими заболеваниями.
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