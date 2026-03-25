В центре «Авангард» прошла встреча курсантов с Героем РФ

Фото: [УМЦ «Авангард»]

В центре «Авангард» в Одинцово прошла встреча курсантов с Героем Российской Федерации Вячеславом Сивко. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках встречи Сивко рассказал о своем опыте и подходах при принятии сложных решений в условиях испытаний. Ребята задали ему вопросы о карьере и жизненном пути.

«Это была уникальная встреча! История настоящего героя вдохновила меня и помогла лучше понять, что значит быть героем», — рассказал один из курсантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил соцкоординаторов «Защитников Отечества» за поддержку ветеранов СВО.

