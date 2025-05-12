В Центре здоровья Воскресенской больницы установили новый аппарат МРТ
Новый МРТ-аппарат заработал в Воскресенской больнице
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Центре здоровья Воскресенской больницы ввели в работу новый аппарат МРТ. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Оборудование закупили в рамках нацпроекта. На эти цели было направлено около 130 млн руб.
В общей сложности с начала текущего года для медучреждений области было закуплено пять новых МРТ-аппаратов. Их общая стоимость составила 656 млн руб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько новых аппаратов для рентген-диагностики закупят для больниц области в текущем году.