В цифровых зонах МФЦ Подмосковья запустили новый сервис «Сим-карты»

Новый сервис «Сим-карты» стал доступен для жителей Подмосковья в цифровых зонах многофункциональных центров. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис позволяет защититься от нелегального оборота сим-карт, которые могут быть использованы мошенниками.

Сейчас все пользователи Госуслуг могут проверить, сколько абонентских номеров зарегистрировано на них. Консультанты в цифровых зонах МФЦ помогут воспользоваться этой услугой.

Ранее в министерстве рассказали жителям о новой мошеннической схеме. Так, аферисты кладут в почтовые ящики поддельные квитанции за ЖКУ.