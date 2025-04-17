В цифровых зонах МФЦ Подмосковья запустили новый сервис «Сим-карты»
Новый сервис «Сим-карты» теперь доступен в МФЦ Подмосковья
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
Новый сервис «Сим-карты» стал доступен для жителей Подмосковья в цифровых зонах многофункциональных центров. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сервис позволяет защититься от нелегального оборота сим-карт, которые могут быть использованы мошенниками.
Сейчас все пользователи Госуслуг могут проверить, сколько абонентских номеров зарегистрировано на них. Консультанты в цифровых зонах МФЦ помогут воспользоваться этой услугой.
Ранее в министерстве рассказали жителям о новой мошеннической схеме. Так, аферисты кладут в почтовые ящики поддельные квитанции за ЖКУ.