В Видном начали обустраивать временные дороги к стройплощадке перинатального центра. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В округе в рамках госпрограммы строится новый корпус перинатального центра на 200 коек. К разработке и устройству котлована здесь планируют приступить до конца месяца.

В корпусе обустроят отделения патологии беременности, акушерское, анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, родовое, а также акушерские операционные, молочный пункт, кабинеты диагностики.

Ввести объект планируется в 2028 году. С вводом здания будет обеспечена доступность медпомощи для 1,5 млн женщин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе новой поликлиники в Лобне, которая обслуживает 127 тыс. человек.