В Видном начали строить надземную часть нового детского сада на улице Гаевского. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Так, на объекте ведется армирование и заливка плиты перекрытия на «нулевой отметке», а также армирование вертикальных конструкций первого этажа.

Детсад строится по госпрограмме за счет бюджетных средств. Площадь трехэтажного здания составит более 4 тыс. кв. м. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Детский сад примет 200 воспитанников в составе девяти групп. Все групповые комнаты оборудуют игровыми и спальными зонами. Также построят залы для занятий физкультурой и музыкой. На прилегающей территории создадут игровые и спортивные площадки.

