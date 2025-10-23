В Видном началось устройство котлована для нового детского сада

В Видном на улице Гаевского после сноса аварийного здания детского сада началось устройство котлована для нового дошкольного учреждения, рассчитанного на 200 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день на строительной площадке ведется разработка котлована. До конца 2026 года планируется завершить работы по устройству железобетонного каркаса здания, внутренних и наружных стен, а также кровли», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной государственной программы, площадь трехэтажного здания составит более 4 тыс. кв. м. Детский сад будет рассчитан на девять групп, в нем разместят игровую и спальную зоны, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для творчества. На прилегающей территории обустроят площадки для посетителей со скамейками и велопарковками, групповые площадки для детей разных возрастов с игровыми комплексами и навесами, а также спортивные площадки.

