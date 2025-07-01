В Видном осудят москвича, который убил знакомого из-за долгов
Суд в Видном рассмотрит дело об убийстве и незаконном обороте оружия
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В Видном перед судом предстанет 46-летний житель столицы, который застрелил своего знакомого из-за долгов. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, преступление было совершено днем 29 марта прошлого года в деревне Мисайлово. Злоумышленник на фоне неприязни, связанной с долговыми обязательствами, встретился с потерпевшим возле одного из заведений и несколько раз выстрелил ему в грудь. От полученных ранений тот скончался на месте.
Совершив убийство, мужчина сам обратился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.
Видновская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его направили в Видновский городской суд. Обвиняемый на данный момент арестован.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Одинцово была избрана мера пресечения водителю, который насмерть сбил ребенка.