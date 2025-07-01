В Видном осудят москвича, который убил знакомого из-за долгов

В Видном перед судом предстанет 46-летний житель столицы, который застрелил своего знакомого из-за долгов. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, преступление было совершено днем 29 марта прошлого года в деревне Мисайлово. Злоумышленник на фоне неприязни, связанной с долговыми обязательствами, встретился с потерпевшим возле одного из заведений и несколько раз выстрелил ему в грудь. От полученных ранений тот скончался на месте.

Совершив убийство, мужчина сам обратился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.

Видновская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его направили в Видновский городской суд. Обвиняемый на данный момент арестован.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Одинцово была избрана мера пресечения водителю, который насмерть сбил ребенка.