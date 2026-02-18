В Видном после обращения инвалида к прокурору привели в порядок пандус

В Видном после обращения инвалида-колясочника к прокурору Московской области Сергею Забатурину в ходе личного приема в надлежащее состояние привели пандус, ведущий к скверу возле многоквартирного дома. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, пандус возле многоквартирного дома № 43 поселка Развилка Ленинского округа не соответствовал техническим требованиям законодательства. Это создавало проблемы в передвижении маломобильных групп населения. По поручению прокурора области Видновская городская прокуратура внесла представление в адрес директора МБУ «Благоустройство». В результате нарушения устранены, пандус оборудован поручнями.

