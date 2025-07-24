В Видном снесли аварийное здание детского сада

На улице Гаевского в Видном в рамках строительства нового детского сада, рассчитанного на 200 мест, завершился снос существующего аварийного здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«После вывоза строительного мусора подрядчик приступит к устройству котлована нового здания», — говорится в сообщении.

В рамках областной госпрограммы на освободившейся территории появится новый, современный детский сад, работы завершат в 2027 году. В здании разместят помещения игровой и спальни, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для творчества. На прилегающей территории обустроят детские площадки с теневыми навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.