Врачи в Видном спасли годовалого ребенка, который выпил жидкость для розжига, его родители обратили внимание на необычный запах, исходящий от мальчика, и сразу же обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Заведующая педиатрическим отделением Видновской больницы Вероника Петрова уточнила, что пациенту в экстренном режиме промыли желудок, чтобы удалить остатки жидкости из организма и предотвратить дальнейшее всасывание вредных веществ. После этого состояние ребенка проверил оториноларинголог, чтобы исключить возможные повреждения слизистой оболочки носа и горла.

«Также была применена инфузионная терапия, которая позволила стабилизировать водно-электролитный баланс в организме маленького пациента», — добавила Петрова.

По ее словам, ситуация могла завершиться трагическими последствиями, потому что некоторые жидкости для розжига могут вызвать химическую пневмонию — тяжелое поражение легких вследствие воздействия токсичных паров. Однако в этом случае ребенок выпил средство на парафиновой основе, поэтому опасных последствий удалось избежать.

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