В Видном в 2026 году начнут благоустраивать Советскую площадь

Благоустройство Советской площади начнется в Видном в 2026 году
В Видном в 2026 году стартуют работы по благоустройству Советской площади. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.
«Реконструкция площади направлена на создание современного и комфортного общественного пространства, которое станет центром городской жизни, объединяя историческое наследие и современные потребности жителей», — отметили в министерстве.
В ходе работ на территории проведут озеленение, модернизируют благоустройство, упорядочат транспортный и пешеходный трафик.
Проект благоустройства территории ранее вошел в число победителей всероссийского конкурса.
