В Видном врачи помогли девушке родить тройняшек

Врачи Видновского перинатального центра помогли 23-летней девушке родить тройняшек, она стала матерью девочек весом 1730, 2020 и 1480 г и ростом 39, 43 и 40 см. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

За состоянием новорожденных больше месяца наблюдали специалисты, теперь их вес составляет 2532, 2871 и 2292 г.

«Вероятность рождения тройняшек при естественно наступившей беременности составляет всего 1 на 6,4 тыс. родов. Так что этот случай — один из очень редких», — рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности Вера Егорушкина.

Дети и их мать чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой. В ведомстве напомнили, что узнать о системе родовспоможения можно через портал «Стань мамой в Подмосковье».

