В Видном врачи спасли подростка с сильнейшей аллергией на многоразовую бутылку
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Видновской больнице спасли 12-летнего подростка с сильнейшей аллергией на многоразовую бутылку, он пришел на прием к врачу аллергологу-иммунологу с жалобами на насморк, кашель и удушье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Подросток использовал многоразовую емкость, которую не мыл, полагая, что, поскольку в ней хранится вода, она остается чистой. Доливая новую воду в старую, он создавал идеальные условия для размножения плесени», – рассказала врач аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова.
По ее словам, подростку назначили ингаляции со специальными препаратами и антигистаминные. После этого состояние пациента улучшилось.
