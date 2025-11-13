В Видном врачи спасли подростка с сильнейшей аллергией на многоразовую бутылку

В Видновской больнице спасли 12-летнего подростка с сильнейшей аллергией на многоразовую бутылку, он пришел на прием к врачу аллергологу-иммунологу с жалобами на насморк, кашель и удушье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.