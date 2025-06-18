В Видновской больнице спасли мальчика, которому грозила остановка сердца из-за препарата от гипертонии

Специалисты Видновской больницы спасли ребенка, которому грозила кома и остановка сердца после того, как он выпил препарат от гипертонии. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение доставили мальчика в возрасте семи лет. Ребенок выпил бабушкино лекарство от давления, приняв его за драже. Он проглотил сразу две таблетки.

На момент поступления у пациента уже были выражены симптомы снижения артериального давления — 80/40 мм рт. ст. Это грозило комой и остановкой сердца.

Врачи незамедлительно промыли мальчику желудок и назначили поддерживающую терапию с контролем жизненно важных функций. Через сутки состояние ребенка нормализовалось, и его выписали.

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