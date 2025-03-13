В Видновской больнице спасли женщину, попавшую под колеса грузовика

Специалисты Видновской больницы спасли женщину, которая получила множественные травмы, после того как ее сбил грузовик. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение доставили женщину в возрасте 31 года в тяжелом состоянии. В ходе диагностики у пациентки выявили множественные закрытые переломы костей таза со смещением отломков.

Женщине провели противошоковую терапию и установили аппарат внешней фиксации, чтобы стабилизировать отломки костей. Через две недели, когда зажило повреждение кожи, пациентке провели закрытую репозицию костных отломков.

Операция прошла успешно, и уже на третьи сутки женщина могла сидеть. Также пациентка проходила курс реабилитации. Ожидается, что в дальнейшем двигательная функция ее конечностей восстановится. На данный момент она выписана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новой многопрофильной больницы в Балашихе. В учреждении смогут получать помощь примерно 1,3 млн жителей нескольких округов.