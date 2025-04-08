В Видновской клинической больнице спасли мужчину со сложной травмой шеи

Специалисты Видновской клинической больницы спасли мужчину с так называемым «переломом висельника». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 64 лет в тяжелом состоянии. Выяснилось, что дома мужчина упал и получил травму шеи. Пациент жаловался на головокружение, замедленные психические реакции, слабость и онемение конечностей.

В ходе обследования у мужчины выявили нестабильный оскольчатый перелом второго позвонка со смещением и сдавлением спинного мозга — так называемый переломом висельника. Такая травма могла привести к глубокой инвалидизации пациента или даже летальному исходу.

Мужчину направили на операцию. Врачи поставили смещенные позвонки на место и закрепили их фиксаторами. Также потребовалось провести ламинэктомию первого позвонка: удалить элемент, чтобы создать дополнительное пространство и устранить чрезмерное сдавление спинного мозга и нервных структур.

Операция прошла успешно. На данный момент пациент уже выписан. Теперь его ждет курс реабилитации.

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