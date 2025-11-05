В Волоколамске капитально отремонтировали детский сад «Солнышко»

В Волоколамске завершился капитальный ремонт детского сада «Солнышко». Об итогах работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Ремонт провели в рамках госпрограммы в здании дошкольного отделения № 5 Волоколамской школы № 2. Общая площадь здания составляет 2,1 тыс. кв. м.

В учреждении привели в порядок крышу и фасад, заменили сантехнику и коммуникации, оборудовали видеонаблюдение и систему пожарной безопасности.

Сейчас в здании ведутся пуско-наладочные работы и устанавливается новая мебель. Учреждение готовится к открытию.

