В Волоколамске началась проверка после отравления троих детей неустановленным веществом

В Волоколамске началась проверка после того, как трое несовершеннолетних были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

Инцидент произошел вечером 3 марта. В квартире дома, расположенного на улице Свободы, резко почувствовали себя плохо и потеряли сознание мальчик в возрасте восьми лет и две девушки в возрасте 17 лет.

Детей госпитализировали с признаками отравления. В медучреждении им оказали всю необходимую помощь. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

В ходе осмотра квартиры утечек газа и каких-либо ядовитых или химических веществ обнаружено не было. У детей взяли предварительный токсикологический анализ.

Ранее сообщалось, что в Шаховской ребенок с ограниченными возможностями здоровья насмерть отравился угарным газом.