В Волоколамске отремонтировали взрослую поликлинику

В Волоколамске в рамках Народной программы «Единой России» отремонтировали взрослую поликлинику, рассчитанную на 650 посещений в смену.

В прошлом году в округе открыли после ремонта больницу в селе Осташево. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в ней заменили инженерные системы, отремонтировали крышу, фасад и фундамент, провели внутреннюю отделку.

Во взрослой поликлинике обновили кабинеты, заменили коммуникации, установили новое оборудование и мебель. В том числе здесь появились лор-комбайн и хирургический стол. В ближайшее время планируется установить в физиокабинет аппарат УЗИ.

Прием пациентов возобновится с понедельника. Медпомощь будет предоставляться в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

