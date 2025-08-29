В Волоколамске отремонтировали взрослую поликлинику
Ремонт поликлиники завершился в Волоколамске
В Волоколамске в рамках Народной программы «Единой России» отремонтировали взрослую поликлинику, рассчитанную на 650 посещений в смену.
В прошлом году в округе открыли после ремонта больницу в селе Осташево. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в ней заменили инженерные системы, отремонтировали крышу, фасад и фундамент, провели внутреннюю отделку.
Во взрослой поликлинике обновили кабинеты, заменили коммуникации, установили новое оборудование и мебель. В том числе здесь появились лор-комбайн и хирургический стол. В ближайшее время планируется установить в физиокабинет аппарат УЗИ.
Прием пациентов возобновится с понедельника. Медпомощь будет предоставляться в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства новой больницы в Балашихе.