В Волоколамске спасатели вскрыли дверь квартиры, где находился мужчина, которому требовалась госпитализация

Спасателей в ночное время вызвала на место жительница одного из домов города. Она сообщила, что услышала из соседней квартиры звуки, напоминающие просьбы о помощи, а также удары по батарее. Женщине пришло в голову, что с жильцом что-то случилось и он пытается привлечь внимание. Проведать соседа она не смогла, так как дверь его квартиры была заперта изнутри.

Прибывшие на место спасатели в присутствии сотрудников полиции с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь квартиры. В помещении на полу лежал 44-летний мужчина в тяжелом состоянии. Медики осмотрели пострадавшего, после чего он был перенесен в автомобиль скорой помощи и госпитализирован.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства поликлиники в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах.