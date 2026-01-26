В Волоколамске стартовал капремонт учебного корпуса аграрного техникума «Холмогорка»

В селе Ивановское, 39, городского округа Волоколамск стартовал капитальный ремонт учебного корпуса Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка», подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В рамках технического задания в здании учебного корпуса площадью 6513,8 кв. м планируется провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей», – отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, строители также проведут внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и учебное оборудование. Ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», его завершат в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.