В Волоколамске завершили капремонт общежития Красногорского колледжа

В Волоколамском округе завершился капитальный ремонт общежития Красногорского колледжа, подрядчик ведет пусконаладку инженерных систем, сборку и расстановку мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«За время работ утеплен фасад здания, обновлен интерьер, полностью заменены инженерные сети, окна и двери. В общежитии установлена повысительная насосная станция, которая обеспечит стабильное давление воды в системе», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, строители также провели внутреннюю отделку, смонтировали пожарную сигнализацию и благоустроили территорию. Работы прошли в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Объект сдадут до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.