В Волоколамском округе обустраивают временный мост через реку Щетинку

В Волоколамском округе приступили к масштабной реконструкции мостового перехода через реку Щетинку. Сооружение связывает деревню Становище и село Осташево — и сейчас его капитально ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чтобы не прерывать транспортное сообщение на время работ, специалисты обустраивают альтернативный маршрут: временную объездную дорогу с металлическим мостом. Переключить автомобильный поток с основного сооружения на временный мост собираются в мае этого года. Пока специалисты обустраивают конусы и монтируют балки пролетного строения временного моста. До этого для него уже соорудили опоры и шпунтовые сваи.

«В работах задействовано 18 человек и 6 единиц спецтехники», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Что именно предстоит сделать в ходе капитального ремонта основного моста (его длина превышает 50 метров): полностью заменить пролетное строение, провести комплексный ремонт опор, а также переустроить сопряжения мостового сооружения с подходами.

По плану полноценное рабочее движение по обновленному мосту возобновится в конце 2026 года. Это позволит обеспечить надежное и безопасное транспортное сообщение между населенными пунктами на долгие годы вперед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в 2026 году в регионе приведут в порядок свыше 1,3 тыс. км дорог.