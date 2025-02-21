В Волоколамском задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в ее доме

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Волоколамскому округу задержали 45-летнего уроженца Самарской области, которого подозревают в нападении на 64-летнюю жительницу села Ярополец. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что зашел в дом пенсионерки через незапертую дверь. Там он ударил женщину несколько раз по голове, сорвал с ее шеи две золотые цепочки с кулоном, снял золотое кольцо и похитил деньги. При этом он угрожал ей оружием.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Полицейские установили личность подозреваемого, его задержали в Москве. Он сообщил, что потерпевшая продала ему некачественную сметану, после чего он решил ее ограбить. Украденные вещи он продал, а деньги потратил. Теперь ему грозит заключение под стражу.

Ранее в Москве задержали членов банды, грабивших людей по всей России.