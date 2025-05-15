В Воскресенке задержали девушку-курьера, которая похитила у пятерых человек более 4 млн рублей

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что она вступила в сотрудничество с телефонными мошенниками, чтобы погасить свой долг. До этого аферисты обманом убедили ее оформить на себя кредит и передать им деньги. Чтобы отдать задолженность, они предложили ей работу. Она должна была забирать деньги у пенсионеров, передавать их неизвестным. Себе девушка оставляла процент от суммы.

Задержанная оказалась причастна к пяти эпизодам мошенничества, под видом курьера забрала более 4 млн рублей у пятерых человек в возрасте от 49 до 87 лет. По данным фактам возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ, злоумышленнице грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.