В Воскресенске арестовали женщину, которая задушила свою 5-летнюю дочь

В Воскресенске арестовали местную жительницу в возрасте 40 лет, которая убила свою 5-летнюю дочь. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Так, женщине предъявили обвинение в убийстве малолетнего. Она полностью признала вину и отказалась давать показания. Ее заключили под стражу на срок до 8 августа 2025 года.

Преступление произошло утром 8 июня в одной из квартир города. Обвиняемая задушила 5-летнюю девочку поясом от халата. После этого она утопила ребенка в ванне.

Ранее в Орехово-Зуево было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, выбросившей своего ребенка в мусоропровод.