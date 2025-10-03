В Воскресенске к 2026 году обновят среднюю школу «Наши традиции»

На улице Советской, д. 2а, в поселке Хорлово городского округа Воскресенск проведут капитальный ремонт средней школы «Наши традиции», ООО «СК Молния» планирует завершить работы к сентябрю 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт пройдет в рамках региональной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и национального проекта «Молодежь и дети». Площадь здания составляет более 2,8 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят внутренние помещения и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.