Лицей в Белоозерском запланировали открыть после ремонта к началу учебного года
Минстрой МО: лицей в Белоозерском откроется после капремонта к 1 сентября
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Воскресенске к началу нового учебного года будет капитально отремонтирован лицей №23 в Белоозерском. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Учреждение расположено на Молодежной улице. Объект построили в 1965 году. Это двухэтажное здание площадью свыше 1,1 тыс. кв. м. Его ремонтируют за счет бюджетных средств.
Сейчас на объекте на 70% завершен демонтаж конструкций. После этого строители приступят к отделочным работам.
В здании проведут кровельные работы, заменят инженерные сети и сантехнику, установят новые окна и двери, обновят полы и потолки. Для учреждения закупят новую мебель.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что для своевременного завершения ремонтных работ в школах необходим строгий контроль.