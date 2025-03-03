Лицей в Белоозерском запланировали открыть после ремонта к началу учебного года

В Воскресенске к началу нового учебного года будет капитально отремонтирован лицей №23 в Белоозерском. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Молодежной улице. Объект построили в 1965 году. Это двухэтажное здание площадью свыше 1,1 тыс. кв. м. Его ремонтируют за счет бюджетных средств.

Сейчас на объекте на 70% завершен демонтаж конструкций. После этого строители приступят к отделочным работам.

В здании проведут кровельные работы, заменят инженерные сети и сантехнику, установят новые окна и двери, обновят полы и потолки. Для учреждения закупят новую мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что для своевременного завершения ремонтных работ в школах необходим строгий контроль.