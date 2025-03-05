В Воскресенске к новому учебному году откроют обновленную «Москворецкую гимназию»

В Воскресенске на улице Ломоносова продолжается капитальный ремонт «Москворецкой гимназии», стройготовность объекта почти достигла 30%, работы планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители завершают демонтажные работы, занимаются отделкой, выполняют работы по устройству перегородок, монтаж кронштейнов и лесов для устройств фасада, устанавливают радиаторов отопления», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках президентской программы по капремонту объектов образования. В рамках них строители проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, заменят инженерные сети, сантехническое оборудование и не только.

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