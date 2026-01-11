В Воскресенске подвели итоги фестиваля необычных елок

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошло закрытие ежегодного Новогоднего арт-фестиваля «ЧУднЫе елки». В этом году мероприятие провели в седьмой раз.

Зимой в Подмосковье организуют более 1 тыс. спортивных и культурных мероприятий, сообщили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На фестивале в Воскресенске представили 27 необычных елок от муниципальных учреждений, семей, предприятий и организаций округа.

Гран-при фестиваля получила елка от МБУ ДО «СШОР «Химик» под названием «65 лет в хоккее». Также определили победителей в номинациях «Самая креативная елочка», «Самая чудная елочка» и «Самая деловая елочка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». В ее рамках он исполнил желания трех детей.