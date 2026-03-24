В Воскресенске приступили к сносу аварийного здания бывшей столовой, которое расположено на улице Промплощадка. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь двухэтажного кирпичного здания составляет около 880 кв. м. На протяжении долгого времени сооружение находилось в заброшенном состоянии и начало разрушаться.

Сейчас на участке ведутся работы по демонтажу конструкций здания, а также расчистке строительных отходов. Завершить работы планируется до конца первого квартала 2026 года.

В целом в Воскресенске выявили 127 недостроев. Из них снесли, достроили и привели в соответствие 85.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ликвидации заброшенных и аварийных строений в регионе.