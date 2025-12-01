В Воскресенске прокуратура через суд добилась изменения основания увольнения бывшего сотрудника полиции

Воскресенская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и в судебном порядке добилась изменения основания увольнения бывшего начальника отдела УМВД России по городскому округу Воскресенск. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, после увольнения со службы он был трудоустроен в должности директора муниципального бюджетного учреждения. При этом были нарушены требования антикоррупционного законодательства, поскольку он не получил согласие соответствующей комиссии.

Городская прокуратура внесла в адрес главы округа представление, по результатам рассмотрения которого сотрудник был уволен по собственной инициативе. Прокурор не согласился с этим и обратился суд с иском с требованием изменить формулировку увольнения. Воскресенский городской суд удовлетворил требования.

