В Воскресенске прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела об убийстве ребенка его матерью
Прокуратура Воскресенска взяла на контроль расследование убийства ребенка
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В Воскресенске прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела об убийстве малолетнего ребенка его родной матерью. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Преступление было совершено в утренние часы 8 июня в квартире дома на Рабочей улице. Местная жительница задушила свою 5-летнюю дочь поясом от халата, а затем утопила девочку в ванной.
На женщину завели уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании фигурантке меры пресечения в виде ареста.
Ранее сообщалось о вынесении приговора женщине, которая пыталась отравить сына уксусной кислотой. Инцидент произошел в Подольске.