В Воскресенске прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела об убийстве ребенка его матерью

В Воскресенске прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела об убийстве малолетнего ребенка его родной матерью. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в утренние часы 8 июня в квартире дома на Рабочей улице. Местная жительница задушила свою 5-летнюю дочь поясом от халата, а затем утопила девочку в ванной.

На женщину завели уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании фигурантке меры пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось о вынесении приговора женщине, которая пыталась отравить сына уксусной кислотой. Инцидент произошел в Подольске.