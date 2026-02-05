В Воскресенске проведут капремонт Хорловской школы

В поселке Хорлово под Воскресенском продолжается капитальный ремонт средней школы «Наши традиции», подрядчик ведет демонтаж внутренних конструкций. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

В здании 1960 года постройки два этажа, его площадь превышает 2,8 тыс. кв. м. Строители обновят фасад и крышу, заменят коммуникации и сантехнику, отремонтируют спортзал и столовую, благоустроят территорию вокруг школы, закупят новую мебель и оборудование и не только.

