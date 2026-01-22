В Воскресенске работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли семейную пару, заблудившуюся в лесу

В Воскресенске специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли семейную пару, которая заблудилась в заснеженном лесу. Инцидент произошел недалеко от села Осташово.

В вечернее время в службу «112» позвонили мужчина и женщина. Они рассказали, что пошли гулять в лес, но забрели в чащу и не смогли найти путь домой.

Прибывшие на место спасатели связались с парой по телефону и определили зону поиска. После этого они принялись прочесывать лес, одновременно подавая звуковые сигналы.

Поиски длились около четырех часов. В результате пара была найдена. Специалисты помогли жителям согреться и оказали им психологическую поддержку. После этого под присмотром участкового мужчина и женщина отправились домой. Помощь врачей им не понадобилась.

