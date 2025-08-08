В Воскресенске сотрудникам строительной отрасли вручили награды и грамоты
Фото: [Администрация г.о. Воскресенск]
В Воскресенске в преддверии Дня строителя прошла церемония награждения сотрудников строительной отрасли. Специалистов поздравил глава округа Алексей Малкин.
Мероприятие прошло во Дворце культуры «Цементник». В его рамках сотрудникам предприятий округа вручили благодарственные письма Министерства строительного комплекса Московской области, почетные знаки главы «За отличие в труде», грамоты и благодарности.
«С огромным удовольствием хочу вас поздравить с профессиональным праздником, потому что ваш труд мы видим ежедневно. Мы находимся в здании, построенном строителями, живем в домах, построенных вами. Все, что находится вокруг нас, – это творение ваших золотых рук. Я хочу пожелать вам здоровья и процветания, чтобы все задуманные вами проекты реализовывались», – обратился глава округа к специалистам.
