В Воскресенске стартовали внутренние отделочные работы в детсаду при школе №5
Капремонт дошкольного отделения СОШ №5 в Воскресенске завершится в 2026 году
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Воскресенске стартовали внутренние отделочные работы в рамках капитального ремонта в дошкольном отделении школы №5. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Учреждение расположено на Московской улице. Его площадь составляет более 1,9 тыс. кв. м.
На объекте ведутся работы по устройству выравнивающей стяжки полов и стен, монтажу инженерных сетей. На следующей неделе стартует сборка строительных лесов для начала фасадных работ.
Открыть отремонтированное здание детсада планируется в 2026 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области обновят более 700 детских площадок.