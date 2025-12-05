В Воскресенске стартовали внутренние отделочные работы в детсаду при школе №5

В Воскресенске стартовали внутренние отделочные работы в рамках капитального ремонта в дошкольном отделении школы №5. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Московской улице. Его площадь составляет более 1,9 тыс. кв. м.

На объекте ведутся работы по устройству выравнивающей стяжки полов и стен, монтажу инженерных сетей. На следующей неделе стартует сборка строительных лесов для начала фасадных работ.

Открыть отремонтированное здание детсада планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области обновят более 700 детских площадок.