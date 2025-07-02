В выходные в поездах ЦППК можно будет бесплатно провезти велосипед

В выходные — 5 и 6 июля — в поездах ЦППК в столичном регионе можно будет бесплатно провезти велосипед. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Так, компания запустит акцию, чтобы поддержать Московский Ночной велофестиваль. В ее рамках можно будет бесплатно провезти велосипед на всех маршрутах столицы и области с 16:00 5 июля до 3:00 6 июля. Потребуется только оформить в кассе бесплатный билет.

Велосипедная прогулка в рамках фестиваля будет проходить от Лужнецкой набережной до Парка Сокольники. Протяженность маршрута составит 21 км. Также в программе развлекательные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о массовых спортивных мероприятиях, которые будут проходить в области летом.