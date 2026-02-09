В ЗАТО Звездный городок проверили ход капремонта ДК «Дом космонавтов»

Заместитель министра строительного комплекса Московской области Сергей Подсобляев совместно с временно исполняющим полномочия главы ЗАТО Звездный городок Артемом Вольчаком проверили ход проведения капитального ремонта ДК «Дом космонавтов». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 40 человек, они завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы. Ремонт проводится в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», его завершат до конца 2026 года.

Специалисты проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, проведут полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории и не только.

