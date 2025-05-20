В ЖК «1-й Донской» Ленинского округа поставили на кадастр две новостройки

В Ленинском округе на территории ЖК «1-й Донской» поставили на кадастровый учет две новостройки, оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Теперь участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только.

Общая площадь двух корпусов составила 82,4 тыс. кв. м, они рассчитаны более чем на 1 тыс. квартир. Проект комфорт-класса реализует ГК ФСК под брендом «1-й ДСК». Всего в комплексе будет девять домов переменной этажности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.