В ЖК «1-й Химкинский» возведут паркинг

В ЖК «1-й Химкинский» городского округа Химки, вблизи автомобильной дороги «М-11 «Нева» - Свистуха», возведут многоуровневый паркинг со встроенными помещениями торгового и общественного назначения, его архитектурный облик уже одобрен. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Новый многофункциональный паркинг площадью более 9,15 тыс. кв. м рассчитан на 300 машиномест. Помимо парковок на первом этаже разместятся помещения торгового назначения и сервисного обслуживания», - рассказала министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

В здании будет семь этажей, его архитектурная концепция будет основана на визуальном коде Русского Севера. Фасадное решение будет представлять собой современную интерпретацию исторического орнамента «лемех городчатый», в основе колористического решения - мягкий вертикальный градиент. Проектировщиком выступит ООО «АСК «ЭСФОЭС АРХИТЕКТС», застройщик - «Первый ДСК».

В сообщении добавили, что на прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.