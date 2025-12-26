В ЖК «1-й Шереметьевский» Химок завершились фасадные работы в новой школе

В здании общеобразовательной школы на территории ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках завершились фасадные работы, девелопер ФСК вышел на финальный этап строительства. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Рабочие выполняют внутреннюю отделку, устанавливают двери, ведут устройство бассейна и каркаса амфитеатра, благоустройство прилегающей территории здания. Ввести школу в эксплуатацию планируют в 2026 году.

Площадь объекта составила более 19,6 кв. м, он будет рассчитан на 1,1 тыс. мест. Там разместили два спортивных зала, актовый зал, библиотеку, помещения для проектной и исследовательской работы и не только. На территории обустроят сквер и спортивные зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.