В ЖК «Белый Grad» в Мытищах возведут две новостройки

В ЖК «Белый Grad» городского округа Мытищи возведут два новых корпуса, соответствующее разрешение выдали Ingrad (приобретен Sminex). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройки будут рассчитаны на 766 квартир, их построят в окружении трех лесопарков. В домах будут квартиры различных форматов и 70 видов планировочных решений, включая кухни-ниши, мастер-спальни и глубокие лоджии.

На первых этажах домов будут размещены магазины, кафе и другие организации сферы услуг и быта. На первом этапе реализации проекта здесь также построят школу более чем на 1,3 тыс. учеников и детский сад на 350 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.