В ЖК «Героев» Балашихи появятся шесть новых корпусов

Так, в корпусе 408 рабочие занимаются черновой и чистовой отделкой квартир, 409-м – благоустраивают территорию, занимаются черновой и чистовой отделкой мест общего пользования и квартир и не только. В 410-м корпусе специалисты выполняют работы на уровне цоколя первой секции и возводят вертикальные конструкции второй и третьей секций, в 411-м – устройство несущих конструкций и каменной кладки, в 412-м – устанавливают оконные блоки и светопрозрачные конструкции и так далее, в корпусе 413 – ведут каменную кладку, монтаж оконных и балконных блоков, работы по благоустройству.

В ведомстве уточнили, что на территории ЖК работают два детских сада, построили школу на 1320 учеников. В 2024 году он занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс Московской области» конкурса «ТОП ЖК‑2024».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.