В ЖК «Героев» в Балашихе появится школа

На территории ЖК «Героев» в городском округе Балашиха продолжается строительство школы, рассчитанной более чем на 1,3 тыс. мест, работы проводит девелопер «Главстрой Регионы». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Сейчас рабочие выполняют чистовую отделку и установку оборудования. Площадь образовательного учреждения составит более 20 тыс. кв, в нем разместят блоки начальной, основной и старшей школы. Для школьников обустроят учебные классы, спортивные залы, библиотеку и другие помещения.

На территории жилого комплекса уже открыт детский сад на 250 мест, построено еще одно дошкольное учреждение для 220 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.